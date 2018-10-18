HABER

Otomobille minibüs çarpıştı: 5'i yolcu 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 12:40 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, aşırı hız yapan sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Otomobille minibüs çarpıştı: 5'i yolcu 7 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, aşırı hız yapan sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada sürücüler ile minibüsteki 5 yolcu yaralandı.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Kayhan Mahallesi Vatan Bulvarı'nda meydana geldi. Aşırı hızla giden Aslan Tok (30) yönetimindeki 20 B 3342 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, Kayhan Halil Ensal'ın kullandığı 20 M 0222 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada sürücüler Tok ve Ensal ile minibüsteki 5 yolcu yaralandı. Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 7 yaralıyı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobille minibüs çarpıştı: 5'i yolcu 7 yaralıOtomobille minibüs çarpıştı: 5'i yolcu 7 yaralı

PARTNER Bu camiye yaklaşanın tüyleri diken diken oluyor Bu camiye yaklaşanın tüyleri diken diken oluyor
Çorap içinden uyuşturucu çıktıÇorap içinden uyuşturucu çıktı
Askeri konvoy Reyhanlı’ya ulaştıAskeri konvoy Reyhanlı’ya ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe'de feci kaza!

Maltepe'de feci kaza!

Burun ameliyatında hayatını kaybetti! Şok rapor

Burun ameliyatında hayatını kaybetti! Şok rapor

Elena'nın eşi konuştu! 'Görevim ölenlerin eşlerini...'

Elena'nın eşi konuştu! 'Görevim ölenlerin eşlerini...'

Duvara vurup yardım istemişti! Antrenörün ölüm nedeni belli oldu

Duvara vurup yardım istemişti! Antrenörün ölüm nedeni belli oldu

Marmaris'te pastırma yazı başladı

Marmaris'te pastırma yazı başladı

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Kız çocuğu evde bir saat boyunca can çekişti...

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Kız çocuğu evde bir saat boyunca can çekişti...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.