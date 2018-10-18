Otomobille minibüs çarpıştı: 5'i yolcu 7 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, aşırı hız yapan sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada sürücüler ile minibüsteki 5 yolcu yaralandı.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Kayhan Mahallesi Vatan Bulvarı'nda meydana geldi. Aşırı hızla giden Aslan Tok (30) yönetimindeki 20 B 3342 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, Kayhan Halil Ensal'ın kullandığı 20 M 0222 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada sürücüler Tok ve Ensal ile minibüsteki 5 yolcu yaralandı. Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 7 yaralıyı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Elena'nın eşi konuştu! 'Görevim ölenlerin eşlerini...'
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye çarpıcı uyarı!
Son dakika: Ağrı'da deprem! Okullar tatil edildi
KKTC’de 17 yaşındaki kızın babası ve dayısının yaptıkları infial yarattı
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Kız çocuğu evde bir saat boyunca can çekişti...
Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...
'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'
Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum