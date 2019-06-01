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Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 09:39 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, saat 23.00 sıralarında Adana - Konya Karayolu üzeri Şinasi Mahallesi’nde meydana geldi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Adana - Konya Karayolu üzeri Şinasi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Cem B. idaresindeki 42 FD 487 plakalı otomobil, eski Konya yolu çıkışında Kemal Günseven’in kullandığı 42 ABV 772 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kemal Günseven ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Günseven, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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