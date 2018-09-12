Otomobille motosiklet çarpıştı, sürücüler tokalaşıp ayrıldı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazayı yaralanmadan atlatan sürücüler, tokalaşıp birbirlerine 'geçmiş olsun' dileğinde bulunarak ayrıldı. Aynı yerde bir süre önce de iki motosikletli kaza yapıp benzer şekilde ayrılmıştı. O anlar ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, pazartesi günü saat 13.45'te, İstiklal Mahallesi Altıntaş ve Yalova Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen kazada; sürücülerinin kimliği ve plakaları belirlenemeyen motosiklet ile otomobil çarpıştı. İki sürücü de kazada yaralanmadı. Motosiklet ve otomobilde ise küçük çapta hasar oluştu. Kazanın ardından kenara çektiği otomobilden inen sürücü, motosikletlinin yanına giderek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Tokalaşan sürücüler, ardından kaza yerinden ayrıldı.

Öte yandan aynı yerde bir süre önce iki motosikletli de kaza yapıp benzer şekilde tokalaşıp, ayrılmıştı.

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