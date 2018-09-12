HABER

Otomobille motosiklet çarpıştı, sürücüler tokalaşıp ayrıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 08:57 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazayı yaralanmadan atlatan sürücüler, tokalaşıp birbirlerine 'geçmiş olsun' dileğinde bulunarak ayrıldı.

Otomobille motosiklet çarpıştı, sürücüler tokalaşıp ayrıldı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazayı yaralanmadan atlatan sürücüler, tokalaşıp birbirlerine 'geçmiş olsun' dileğinde bulunarak ayrıldı. Aynı yerde bir süre önce de iki motosikletli kaza yapıp benzer şekilde ayrılmıştı. O anlar ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaza, pazartesi günü saat 13.45'te, İstiklal Mahallesi Altıntaş ve Yalova Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen kazada; sürücülerinin kimliği ve plakaları belirlenemeyen motosiklet ile otomobil çarpıştı. İki sürücü de kazada yaralanmadı. Motosiklet ve otomobilde ise küçük çapta hasar oluştu. Kazanın ardından kenara çektiği otomobilden inen sürücü, motosikletlinin yanına giderek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Tokalaşan sürücüler, ardından kaza yerinden ayrıldı.
Öte yandan aynı yerde bir süre önce iki motosikletli de kaza yapıp benzer şekilde tokalaşıp, ayrılmıştı.

FOTOĞRAFLI

Otomobille motosiklet çarpıştı, sürücüler tokalaşıp ayrıldıOtomobille motosiklet çarpıştı, sürücüler tokalaşıp ayrıldıOtomobille motosiklet çarpıştı, sürücüler tokalaşıp ayrıldıOtomobille motosiklet çarpıştı, sürücüler tokalaşıp ayrıldı

PARTNER'VAR sistemi' halı sahaya indi'VAR sistemi' halı sahaya indi
Bıçakla kendisine zarar verdi, kız arkadaşı ağlayarak ikna ettiBıçakla kendisine zarar verdi, kız arkadaşı ağlayarak ikna etti
Palet fabrikasındaki yangın, 1 saatte söndürüldüPalet fabrikasındaki yangın, 1 saatte söndürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Pes dedirten olay! 1453 kilometre yolu tek başına gitmeye çalışan otobüs şoförü yolcuları çıldırttı!

Pes dedirten olay! 1453 kilometre yolu tek başına gitmeye çalışan otobüs şoförü yolcuları çıldırttı!

Şanlıurfalı Sabiha İrem İsrail Ordusu’nda!

Şanlıurfalı Sabiha İrem İsrail Ordusu’nda!

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum

Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum

Kırklareli'nde vahşet! Genç çifte kanlı infaz

Kırklareli'nde vahşet! Genç çifte kanlı infaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.