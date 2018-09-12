HABER

Otomobille motosiklet çarpıştı, sürücüler tokalaşıp ayrıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 09:27 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazayı yaralanmadan atlatan sürücüler, tokalaşıp birbirlerine 'geçmiş olsun' dileğinde bulunarak ayrıldı.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazayı yaralanmadan atlatan sürücüler, tokalaşıp birbirlerine 'geçmiş olsun' dileğinde bulunarak ayrıldı. Aynı yerde bir süre önce de iki motosikletli kaza yapıp benzer şekilde ayrılmıştı. O anlar ise güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kaza, pazartesi günü saat 13.45'te, İstiklal Mahallesi Altıntaş ve Yalova Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen kazada; sürücülerinin kimliği ve plakaları belirlenemeyen motosiklet ile otomobil çarpıştı. İki sürücü de kazada yaralanmadı. Motosiklet ve otomobilde ise küçük çapta hasar oluştu. Kazanın ardından kenara çektiği otomobilden inen sürücü, motosikletlinin yanına giderek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Tokalaşan sürücüler, ardından kaza yerinden ayrıldı. Öte yandan aynı yerde bir süre önce iki motosikletli de kaza yapıp benzer şekilde tokalaşıp, ayrılmıştı.

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşır giymediğine pişman eden şaka!Ünlü yıldızı iç çamaşır giymediğine pişman eden şaka!
İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savunduİzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu
ÖSO askerleri savaşa böyle hazırlanıyorÖSO askerleri savaşa böyle hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Yiğit Bulut görevden alındı! Dikkat çeken değişiklik

Yiğit Bulut görevden alındı! Dikkat çeken değişiklik

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum

Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.