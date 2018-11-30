Otomobille motosikletin kazası kamerada

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaza çarşamba günü, Altay Mahallesi'ndeki Altıntaş Sokak ile Yalova Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Sürücülerinin kim olduğu öğrenilemeyen bir otomobille, bir motosiklet iki sokağın kesişiminde çarpıştı. Kasksız sürücü yere düştü, kazada yaralanan olmadı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasının görüntüleyerek kaydettiği kaza anında, motosiklet sürücüsünün yerden kalkarak ellerini havaya kaldırdığı görüldü. Maddi hasarlı kazanın ardından sürücüler yollarına devam etti.

