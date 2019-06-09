HABER

Otomobille motosikletli kurye çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 14:10 | Son Güncelleme

Isparta’da motosikletli kurye ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerden biri yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 15.30 sıralarında Hızırbey Mahallesi’nde meydana geldi.İddiaya göre, E.D.’nin kullandığı 34 PE 0247 plakalı motosiklet ile M.D.

Isparta’da motosikletli kurye ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerden biri yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 15.30 sıralarında Hızırbey Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, E.D.’nin kullandığı 34 PE 0247 plakalı motosiklet ile M.D. idaresindeki 32 LP 468 plakalı otomobil, 112. Cadde ile 2401. Sokak kesişiminde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü E.D. yaralandı.
Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
Engelli vatandaşın komşusu tarafından darp edildiği iddia edildiEngelli vatandaşın komşusu tarafından darp edildiği iddia edildi
Takla atan hafif ticari araçtaki Ezgi öldü, 6 kişi yaralandıTakla atan hafif ticari araçtaki Ezgi öldü, 6 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuz Gölü’nde çıplak ayakla yürüme turizmi sahilleri aratmıyor

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Kırklareli'nde hurdalıktan sızan gaz 2 kişiyi zehirledi

İstanbul'a böyle getirildiler! Karantinadalar

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Böyle yakalandılar! 15 kadın...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.