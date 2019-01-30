Otomobille pikap çarpıştı: 2 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde otomobil ile pikap çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrılırken kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu’nda saat 07.45’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Türk (41) idaresindeki 55 EY 988 plakalı otomobil ana yoldan tali yola dönmek isterken karşı yönden gelen Önder Yamak idaresindeki 34 SD 5126 plakalı pikapla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, araçta bulunan şoför İsa Türk ile yanındaki Nihat Akçay (53) yaralandı. Araçta sıkışan İsa Türk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
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