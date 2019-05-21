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Otomobille polislere çarpan şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 23:16 | Son Güncelleme

Çorlu'da, hakkında yakalama kararı bulunan arkadaşını gözaltına alan polis memurlarını aracıyla çarparak yaralayan şüpheli, kovalamacada vurularak yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu'da görevli 2 polis memuruna aracıyla çarpan şüpheli, kovalamaca sonucu vurularak etkisiz hale getirildi.

Polis ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan O.Ç. isimli şüpheliyi Hıdırağa Mahallesi'nde yakaladı. Bu sırada 34 GY 1721 plakalı otomobili kullanan şüphelinin arkadaşı E.H, gözaltı işlemini yapan polis memurlarına aracıyla çarptı.

Dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli, kovalamacada polisin açtığı ateş sonucu yaralandı. Bir evin duvarına çarparak duran otomobilden indirilen şüpheli, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

E.H'nin çarptığı sivil polisler H.Y. ve Ş.K'nin kol, bacak ve kalçalarında kırıklar oluştu. Polis memurları olay yerine çağırılan ambulanslarla aynı hastaneye götürüldü.

Olay sonrası mahalleye çok sayıda sivil ve resmi polis ekibi ile çevik kuvvet güçleri gönderildi.

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2 yaralı polis Çorlu

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