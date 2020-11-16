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Otomobille şahin avına 13 bin 692 lira ceza

16.11.2020 13:59 | Son Güncelleme:
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Otomobille şahin avına 13 bin 692 lira ceza

Konya’da otomobille canlı mühre olarak kullanılan güvercinle şahin avı yaptığı iddia edilen 2 kişiye toplam 13 bin 692 lira ceza kesildi.Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Konya İl Şubesi av koruma ekipleri ile Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cihanbeyli ilçesi kırsalında yaptığı denetim ve kontrollerde, şahin avı yaptığı öne sürülen 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Konya’da otomobille canlı mühre olarak kullanılan güvercinle şahin avı yaptığı iddia edilen 2 kişiye toplam 13 bin 692 lira ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Konya İl Şubesi av koruma ekipleri ile Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cihanbeyli ilçesi kırsalında yaptığı denetim ve kontrollerde, şahin avı yaptığı öne sürülen 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Ekipler, şahin avında kullanılan otomobil ile birlikte araç içerisinde avlanma aracı olarak kullanılmak üzere açıkta bulunan 1 adet dürbün, 1’i ölü olmak üzere 6 canlı mühre olarak kullanılan güvercin, şahin yakalamak için kurulan düzenek ve ağ malzemeleri ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Avlanmada kullanılan otomobile de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.
Şahıslara toplamda 13 bin 692 liralık idari ve tazminat para cezası uygulanırken, denetim ve kontrollerin devam ettiği öğrenildi.

Otomobille şahin avına 13 bin 692 lira ceza

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