HABER

Otomobille su tankeri çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 19:56 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR’ın Dinar ilçesi yakınlarında otomobil ile su tankerinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.  Kaza, saat 15.30 sıralarında Çay- Dinar karayolunun Karabedir rampası yakınlarında meydana geldi.

Otomobille su tankeri çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Dinar ilçesi yakınlarında otomobil ile su tankerinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Çay- Dinar karayolunun Karabedir rampası yakınlarında meydana geldi. Resul Sarıkaya (33) yönetimindeki BX 41 491 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yusuf Sarıkürkçü’nün (49) kullandığı 03 F 0260 plakalı su tankeri kafa kafaya çarpıştı. Her iki aracın da kullanılamaz hale geldiği kazada şoförler Resul Sarıkaya ve Yusuf Sarıkürkçü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Dinar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Resul Sarıkaya yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yusuf Sarıkürkçü’nün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Otomobille su tankeri çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıOtomobille su tankeri çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıOtomobille su tankeri çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

PARTNERGüzel tekvandocu fenomen olma yolunda!Güzel tekvandocu fenomen olma yolunda!
Ayvalık’ta zeytinlik alanda park halindeki motosiklet küle döndüAyvalık’ta zeytinlik alanda park halindeki motosiklet küle döndü
Ankara’da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 14 yaralıAnkara’da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 14 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

Meclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklaması

Meclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklaması

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Gönlünü Survivor Dimitra'ya mı kaptırdı? 'Türk olsa...'

Gönlünü Survivor Dimitra'ya mı kaptırdı? 'Türk olsa...'

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru: Bütün çocuklar eve gitmiş, ben niye hastaneye gidiyorum?

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru

Baba böyle isyan etti: Devletimiz bu adamı assın

Devletimiz bu adamı assın

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.