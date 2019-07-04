Otomobille su tankeri çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Dinar ilçesi yakınlarında otomobil ile su tankerinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Çay- Dinar karayolunun Karabedir rampası yakınlarında meydana geldi. Resul Sarıkaya (33) yönetimindeki BX 41 491 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yusuf Sarıkürkçü’nün (49) kullandığı 03 F 0260 plakalı su tankeri kafa kafaya çarpıştı. Her iki aracın da kullanılamaz hale geldiği kazada şoförler Resul Sarıkaya ve Yusuf Sarıkürkçü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Dinar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Resul Sarıkaya yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yusuf Sarıkürkçü’nün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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