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Otomobille taşınan sac levha trafiği tehlikeye soktu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 12:15 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da bir otomobilin arka koltuğuna yerleştirilen ve açık haldeki kapılardan dışarı uzatılan yaklaşık 4 metrelik sac levha, sürücülere zor anlar yaşattı

Şanlıurfa'da bir otomobilin arka koltuğuna yerleştirilen ve açık haldeki kapılardan dışarı uzatılan yaklaşık 4 metrelik sac levha, trafiği tehlikeye soktu.

Akçakale-Harran kara yolunda seyreden otomobil, sürücülere zor anlar yaşattı.

Sürücü, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve bir buçuk metre enindeki 3 sac levhayı otomobilinin arka koltuğunda taşımak istedi. Açık haldeki kapılardan dışarı uzatılan sac levha, görenleri şaşkına uğrattı.

Otomobili geçmeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı. Sacın, sürücünün yan ve dikiz aynalarından arkasını görmesini tamamen engellediği görüldü.

Yaklaşık 20 kilometre boyunca kara yolunda seyreden otomobil, daha sonra kırsal bir mahalleye saptı.

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Anahtar Kelimeler:
saç Şanlıurfa tehlikeli yolculuk

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