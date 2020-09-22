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Otomobille tramvay çarpıştı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 09:51 | Son Güncelleme

Beyoğlu Karaköy tramvay durağında, otomobille tramvay çarpıştı.

Beyoğlu Karaköy tramvay durağında, otomobille tramvay çarpıştı. Araç sürücüsü yaralanırken, tramvay seferleri çift taraflı durduruldu.
Olay, Beyoğlu Karaköy tramvay durağın meydana geldi. İddialara göre, Kabataş’tan Karaköy istikametine giden bir tramvayla o esnada raylara giren otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle tramvayda bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin kapıları açılmadı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tedavi edilmesi için hastaneye kaldırıldı. Tramvay seferleri çift yönlü olarak durduruldu.

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