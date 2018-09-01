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Otomobille tuhaf yolculuk

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 14:08 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta hareket halindeki otomobilin içinde arka camın önüne uzanarak yolculuk yapan kişiyi görenler, şaşkınlık yaşadı.

Mahir ALAN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta hareket halindeki otomobilin içinde arka camın önüne uzanarak yolculuk yapan kişiyi görenler, şaşkınlık yaşadı.

Kahramanmaraş- Adana karayolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, hareket halindeki 80 AAD 261 plakalı otomobildeki bir kişi, arka camın önünde ses sisteminin bulunduğu bölüme uzanarak seyahat etti. Sürücünün arka görüşünü engelleyen kişi, trafikte tehlikeye davetiye çıkarırken, diğer sürücüler ise onları cep telefonlarıyla görüntüledi.

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