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Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 18:35 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza, Hayrabolu yolu üzeri Şahin yol ayrımında meydana geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hayrabolu yolu üzeri Şahin yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kozyörük’ten Malkara istikametine seyreden Mehmet Güz (61) yönetimindeki 59 LE 195 plakalı otomobil, Salih Özkişi (73) yönetimindeki 59 LE 299 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası Salih Özkişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yaralılardan Mehmet Güz ve 59 LE 299 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Penbe Kırar’ın (44) sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşamını yitiren Salih Özkişi’nin Doluköylü emekli imam olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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