Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Bartın-Zonguldak karayolu üzerinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bartın-Zonguldak karayolu Polisevi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.G.’nin kullandığı 67 EC 443 plakalı otomobil, Polisevi Kavşağı’na geldiği sırada G.A.’nın kullandığı 67 NC 403 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza iki sürücü de yaralanırken, çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı
Dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı
Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı
Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek
İYİ Parti karıştı! Adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi
Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum
Okuyucu Yorumları 0 yorum