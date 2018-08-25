Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Tüysüzler Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. Şahmert Kılıçdoğan yönetimindeki 41 KU 474 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Şervan Baran Vuran yönetimindeki 21 NA 169 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Araçta sıkışan Şahmert Kılıçdoğan, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılar Şahmert Kılıçdoğan, diğer araçta bulunan Şervan Baran Vuran ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
FOTOĞRAFLI
Beyoğlu'nda kan donduran olay! Travestinin boğazını kestiler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisine yönelik saldırılarda en büyük güvencemiz milletimizin azmi!
İran'da patlama! Binalar çöktü, çok sayıda ölü var
MHP tarih verdi ve açıkladı: Af mı geliyor?
Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor
Maganda uzman çavuş tutuklandı!
Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum