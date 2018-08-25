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Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 14:40 | Son Güncelleme

İZMİT'te, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Tüysüzler Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. Şahmert Kılıçdoğan yönetimindeki 41 KU 474 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Şervan Baran Vuran yönetimindeki 21 NA 169 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Araçta sıkışan Şahmert Kılıçdoğan, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılar Şahmert Kılıçdoğan, diğer araçta bulunan Şervan Baran Vuran ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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Otomobiller çarpıştı: 3 yaralıOtomobiller çarpıştı: 3 yaralıOtomobiller çarpıştı: 3 yaralıOtomobiller çarpıştı: 3 yaralı

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