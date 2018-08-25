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OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 3 YARALI

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 16:15 | Son Güncelleme

Haber Ergün AYAZKamera Alişan KOYUNCUİZMİT-İZMİT'te, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Haber Ergün AYAZKamera Alişan KOYUNCUİZMİT-İZMİT'te, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Tüysüzler Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. Şahmert Kılıçdoğan yönetimindeki 41 KU 474 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Şervan Baran Vuran yönetimindeki 21 NA 169 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Araçta sıkışan Şahmert Kılıçdoğan, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılar Şahmert Kılıçdoğan, diğer araçta bulunan Şervan Baran Vuran ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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