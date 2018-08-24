Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, D- 100 yolu hastane mevkisinde meydana geldi. Mustafa Çuha yönetimindeki 19 HL 020 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Hayati Aksu'nun kullandığı 06 BB 5987 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ercan K. ve İsmet E. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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