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Otomobiller çarpıştı: Hemşire öldü, 3 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 14:20 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, hemşire Aygül Kartal (32) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.  Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Elazığ- Pertek yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

Otomobiller çarpıştı: Hemşire öldü, 3 kişi yaralandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, hemşire Aygül Kartal (32) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Elazığ- Pertek yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 62 AR 286 plakalı otomobil ile 79 AB 706 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Elazığ'daki çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olduğu belirtilen Aygül Kartal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kartal'ın, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Elazığ'a geldiği öğrenildi. Diğer yaralıların tedavileri sürdürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobiller çarpıştı: Hemşire öldü, 3 kişi yaralandıOtomobiller çarpıştı: Hemşire öldü, 3 kişi yaralandı

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