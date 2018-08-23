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Otomobiller çarpıştı: İkiz kardeşler öldü, 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 18:07 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ikiz kardeşler Samet- Semiha Açıkel (29) yaşamını yitirirken, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.  Kaza, saat 15.00 sıralarında, Yeşilhisar- Yahyalı yolu Çadırkaya Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Otomobiller çarpıştı: İkiz kardeşler öldü, 8 yaralı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ikiz kardeşler Samet- Semiha Açıkel (29) yaşamını yitirirken, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Yeşilhisar- Yahyalı yolu Çadırkaya Mahallesi kavşağında meydana geldi. Burak Atasever yönetimindeki 38 HB 348 plakalı otomobil, Samet Açıkel'in (29) kullandığı 51 AAF 630 plakalı otomobil ve Adem Serin yönetimindeki 02 HZ 837 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller, yol kenarına savruldu. Kazada 8 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan ikiz kardeşler Samet- Semiha Açıkel, yaşamını yitirdi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de yaralılara ilk müdahalelerini yaptı. Ağır yaralı 1 kişi, helikopter ambulansla Kayseri'ye götürüldü. 7 yaralı ise sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Hurdaya dönen Niğde plakalı otomobilde sıkışan ikiz kardeşlerin cansız bedenleri ise itfaiye görevlilerince çıkarılıp, morga konulmak üzere Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle kapanan Yeşilhisar- Yahyalı yolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı. Aşırı hız yüzünden meydana geldiği öne sürülen kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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