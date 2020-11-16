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  4. Otomobiller dönüş yapan tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobiller dönüş yapan tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

16.11.2020 15:10 | Son Güncelleme:
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Adıyaman-Kahta Karayolunda üzerinde iki otomobilin dönüş yapan tıra çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu 10.

Adıyaman-Kahta Karayolunda üzerinde iki otomobilin dönüş yapan tıra çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu 10. Kilometrede dönüş yapan Hacı Abuzer B., idaresindeki 02 LF 922 plakalı tırın dorsesine Mustafa A., idaresindeki 06 GA 3789 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Erhan Zelyurt idaresindeki 44 FS 470 plakalı Opel marka otomobil çarptı. Meydana gelen feci kazada hurda yığınına dönen otomobillerde sıkışan sürücülerden Mustafa A., Erhan Zelyurt ve yanında yolcu olarak bulunan Gökhan T., itfaiye ekipleri ile AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücülerden Mustafa A., Erhan Zelyurt ile otomobilde bulunan Gökhan T., Gülden U, Gülşen G., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Erhan Zelyurt yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hurda yığınına dönen her iki otomobil ile tır, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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