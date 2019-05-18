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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 22:18 | Son Güncelleme

Karabük’ün Ovacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Mehmet Arslan (52) idaresindeki 78 BT 912 plakalı otomobil, Ovacık istikametine seyir halindeyken karşı istikametten gelmekte olan Sedat Akbıyık idaresindeki 18 AAF 900 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Karabük’ün Ovacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Arslan (52) idaresindeki 78 BT 912 plakalı otomobil, Ovacık istikametine seyir halindeyken karşı istikametten gelmekte olan Sedat Akbıyık idaresindeki 18 AAF 900 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Arslan ile yanında bulunan eşi Kezban Arslan (51) ve Muratcan Arslan (13) ile diğer otomobilde bulunan Sedat Akbıyık (38) ve Erdal Topukara (47) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, UMKE, jandarma ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Medikar Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Arslan yolda yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mevlid programına katılacaklardı
Öte yandan, Arslan ailesinin geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş’in amcasının mevlid programına gittikleri öğrenildi.

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