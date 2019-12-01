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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 15:26 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan Mirza Murat idaresindeki otomobil ile Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Ömer Ünsal idaresindeki otomobil, Börgenek köyü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Mirza Murat, Ömer Ünsal ile otomobillerde bulunan Mehmet Ali Köse, Necmettin Ünsal, Yunus Ünsal, Yusuf Ünsal ve Mahmut Ünsal yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Yunus Ünsal’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaşanılan kaza sonrası olay yerine gelen Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kazaya karışan 2 araç yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman trafik kazası

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