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Otomobiller karayolundaki koyun sürüsüne daldı; 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 00:32 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan iki otomobil, karayolunda yolun karşısına geçirilmek istenen koyun sürüsüne daldı.

Manisa’nın Kula ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan iki otomobil, karayolunda yolun karşısına geçirilmek istenen koyun sürüsüne daldı. Kazada her iki otomobilde bulunan 7 kişi yaralanırken, 15 adet koyun da telef oldu.
Kaza saat 20.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Dereköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.H. isimli çiftçi, Manaklar Mahallesi’nden Dereköy Mahallesi’ne İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinden koyun sürüsünü geçirmek istedi. Koyun sürüsü Dereköy kavşağına geldiğinde, Kula’dan Uşak istikametine seyir halinde olan Ümit Kaplan(44) idaresindeki 64 KZ 727 plakalı otomobil koyunların arasına daldı. Ardından aynı yönde seyreden Hayrettin Yeşilkurt(46) idaresindeki 64 ABC 035 plakalı otomobil de, önce 64 KZ 727 plakalı otomobile, sonra da koyunlara çarptı. Kaza sebebiyle yol adeta savaş alanına dönerken, 15 adet koyun telef oldu.
İki otomobilde toplam 7 kişi yaralandı
Kazada 64 KZ 727 plakalı otomobil sürücüsü Ümit Kaplan(44) ve otomobilde yolcu olarak bulunan Kardelen Kaplan(20), Şeyda Kaplan(44) ve Zehra Kaplan(12) ile 64 ABC 035 plakalı otomobil sürücüsü Hayrettin Yeşilkurt(46) ve otomobilde yolcu olarak bulunan Didem Deniz(35) ile Şükrü Deniz(25) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Ümit Kaplan, Zehra Kaplan, Kardelen Kaplan ve Didem Deniz ileri tetkik tedavileri için Uşak Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan yolda trafik akışı polis ekiplerince kontrollü sağlandı. Araçların ve telef olan hayvanların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. Kula Devlet Hastanesi’nde tedavileri süren ve ileri tetkik tedavileri için Uşak Devlet Hastanesi’ne sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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