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Otomobiller kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 23:30 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı ve araçlardan birinin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.Kaza, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Mezopotamya bulvarı 302.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı ve araçlardan birinin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Mezopotamya bulvarı 302. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 31 AEE 768 plakalı otomobil, kavşağa süratle girmesiyle, 21 AAC 773 plakalı otomobile çarptı. Otomobillerin çarpışması sonucu, 21 AAC 773 plakalı araç takla attı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları araçtan çıkarıldıktan sonra olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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