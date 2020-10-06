Otomobiller sürüye çarptı: 23 keçi telef oldu

Adana Kozan Karayolu üzerinde akşam meydana gelen kazada iki otomobil küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı, olayda 23 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaza, Kozan Adana Karayolu Mansurlu yol kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Cuma Özdemir isimli vatandaş, küçükbaş hayvanlarını otlattıktan sonra evine götürüyordu. Mansurlu yol kavşağına yakın bir yerde küçükbaş hayvan sürüsü karşıdan karşıya geçerken, Adana istikametinden Kozan istikametine ilerleyen ve Kozan istikametinden Adana’ya ilerleyen istikametindeki iki farklı şeritteki otomobiller sürüye çarptı.

Adana istikametinden Kozan istikametine seyir halinde olan Ziya Ç. yönetimindeki 01 ACY 212 plakalı otomobil ile Kozan istikametinden Adana istikametine seyir halinde olan Ramazan Ç. yönetimindeki 80 KE 995 plakalı otomobiller karşıdan karşıya geçen sürüye çarptı. 30 küçükbaş hayvandan 23’ü telef olurken, hayvanların sahibi Cuma Özdemir olayın şokunu üzerinden atamadı.

Sürünün sahibi Cuma Özdemir hayvanları ile geçimini sağladığını ifade ederek geri dönüş yolunda böyle bir olayın meydana geldiğini ifade etti. Özdemir, 30 küçükbaş hayvanının olduğunu, bunların 23’ünün meydana gelen olayda telef olduğunu söyledi. Araç sürücüleri ise yolda herhangi bir hayvan çıkabilir levhasının olmadığını söylediler.

Jandarma ekipleri meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlattı. Karayolları trafiği açarken geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

