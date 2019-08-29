HABER

Otomobiller üst üste çıktı: 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 16:59 | Son Güncelleme

Bartın’da meydana gelen trafik kazasında karşı şeride geçen otomobillerden biri, diğerinin üzerine çıktı.

Otomobiller üst üste çıktı: 10 yaralı

Bartın’da meydana gelen trafik kazasında karşı şeride geçen otomobillerden biri, diğerinin üzerine çıktı. Kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, Çevre Yolu üzerinde Bartın Valiliği karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Akdere (43) idaresindeki 74 BC 732 plakalı otomobil ile Sercan Yücekaya (28) idaresindeki 14 FB 535 plakalı otomobil İl Özel İdaresi mevkiinden Çatmaca mevkiine doğru geldikleri sırada birbirine girdi. İki araç sürücüsünün kontrollerini kaybettiği kazada araçlar karşı şeride geçtikten sonra üst üste çıkarak durabildi. Kazada araç sürücüleri ile birlikte P.M.Y. (6), Z.A. (1), A.Ü.Y. (1), S.A.Y. (4), Zekiye Tezcan (55), Nurten Yaman (29), Durmuş Yaman (68), Rümeysa Akdere Arslan (23) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Bartın Belediyesi İtfaiye ekipleri de olası LPG sızıntısına karşı olay yerinde bekledi. 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobiller üst üste çıktı: 10 yaralı

Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz! Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz!
Kaş’ta lüks tekne kayalıklara çarptı: 2 yaralıKaş’ta lüks tekne kayalıklara çarptı: 2 yaralı
Ağaçta mahsur kalan yavru kedi kurtarıldıAğaçta mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Paranızı iade alabilirsiniz!

Paranızı iade alabilirsiniz!

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.