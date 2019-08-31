Otomobiller ve hafif ticari araçlarda yeni emisyon için 1 aylık uyum süresi

Otomobiller ve hafif yolcu/ticari araçlarda, bir aylık uyum döneminin ardından 1 Ekim 2019 itibarıyla yeni emisyon seviyelerine geçilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, otomotiv sektörünü ilgilendiren, otomobiller ve hafif yolcu/ticari araçların emisyon seviyeleriyle ilgili düzenlemelerin yürürlüğe giriş tarihlerinde değişiklik öngören tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Alınan bilgiye göre, otomobil ile hafif yolcu/ticari araçlardan çıkan emisyonlarla ilgili düzenleme, 2009 yılında çıkartılan SGM-2009/22 sayılı tebliğle yapılmıştı. Bunu, 2017 yılında araçlardan gerçek sürüş şartlarında (RDE) çıkan emisyonlarla ilgili düzenleme izlemişti. Bu iki düzenleme ile 1 Eylül 2019 itibarıyla yeni emisyon seviyesine geçiş yapılması öngörülmüştü.

Bazı otomotiv üreticisi firmalar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurarak, söz konusu tarihle ilgili ertelemeye gidilmesini talep etti. Üretici firmaların taleplerini dikkate alan bakanlık, hazırladığı taslak değişikliğini ilgili kesimlerin görüşüne sundu. Bakanlık, erteleme talebi üzerinde bir mutabakat oluşmaması sebebiyle otomotiv üreticisi firmalara, yeni duruma uyum sağlamaları ve bu süreçten olumsuz etkilenmemeleri amacıyla geçiş süreci vermek üzere tebliğ değişikliğine gitti.