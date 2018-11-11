HABER

Otomobillerde ruhsatsız silahlar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2018 11:32 | Son Güncelleme

 ADANA'da polisin şüphe üzerine arama yaptığı 2 otomobilde yapılan aramalarda bir ruhsatsız pompalı tüfek ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Otomobillerde ruhsatsız silahlar ele geçirildi

ADANA, (DHA) - ADANA'da polisin şüphe üzerine arama yaptığı 2 otomobilde yapılan aramalarda bir ruhsatsız pompalı tüfek ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
19 Mayıs Mahallesi’nde denetim yapan Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içerisinde 1'i kadın 2 kişinin bulunduğu park halindeki otomobilde şüphe üzerine arama yaptı. Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca ele geçirilirken, şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Köprübaşı Polis Merkezi’ne götürüldü.
PTT Evleri Mahallesi’nde de seyir halinde bir otomobilden şüphelenen ekipler, otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada, otomobilden ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Fatih Polis Merkezi’ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Otomobillerde ruhsatsız silahlar ele geçirildi

PARTNERÜnlü diziye damga vuran sevişme sahnesi daha yayınlanmadan...Ünlü diziye damga vuran sevişme sahnesi daha yayınlanmadan...
Roma dönemine ait 1800 yıllık yüzük taşının benzeri yokRoma dönemine ait 1800 yıllık yüzük taşının benzeri yok
Kahramanmaraş'ta damat dehşeti: 3 ölüKahramanmaraş'ta damat dehşeti: 3 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

18 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafından kafası taşla ezilerek öldürüldü!

18 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafından kafası taşla ezilerek öldürüldü!

Şemdinli’deki mühimmat faciasında şehit olan 3 asker için tören düzenlendi! Gözyaşları sel oldu...

Şemdinli’deki mühimmat faciasında şehit olan 3 asker için tören düzenlendi! Gözyaşları sel oldu...

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

İşte Ahmet Kural ve Sıla’yı barıştıran şarkı: Boş Ev

İşte Ahmet Kural ve Sıla’yı barıştıran şarkı: Boş Ev

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Türkiye'den İsrail'in kararına çok sert tepki: Reddediyoruz

Türkiye'den İsrail'in kararına çok sert tepki: Reddediyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlk kez drone gören yaşlı kadın sosyal medyayı sallamıştı! 'Beni alıp götürecek sandım'

İlk kez drone gören yaşlı kadın sosyal medyayı sallamıştı! 'Beni alıp götürecek sandım'

Bu kitaplar Atatürk'ü anlatıyor

Bu kitaplar Atatürk'ü anlatıyor

'Kutsal böcek' bulundu!

'Kutsal böcek' bulundu!

18 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafından kafası taşla ezilerek öldürüldü!

18 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafından kafası taşla ezilerek öldürüldü!

Denizli'de korkunç cinayet! Annesini tüfekle başından vurarak öldürdü

Denizli'de korkunç cinayet! Annesini tüfekle başından vurarak öldürdü

Çocuk parkında akılalmaz görüntü! Dürbünlü tüfekle kuşları öldürdü

Çocuk parkında akılalmaz görüntü! Dürbünlü tüfekle kuşları öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.