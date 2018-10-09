Otomobillerden aksesuar hırsızlığına tutuklama

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobillerden elektronik aksesuar çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde ilçedeki 13 otomobilden elektronik aksesuar çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, Gebze'de otomobillerden hırsızlık yapan 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekipler, İstanbul'un Tuzla ilçesinde düzenlenen operasyonda Ş.D. (27) ve Ö.B'yi (33) gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda eldiven, kar maskesi ve kapşonlu giysi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada zanlıların, benzer suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

