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Otomobillerden müzik sistemi çalan hırsızlar yine işbaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 12:07 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de park halindeki araçtan müzik sistemi çalarken güvenlik kamerasına yansıyan minibüslü hırsızlar bu kez Bağcılar'da ortaya çıktı.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de park halindeki araçtan müzik sistemi çalarken güvenlik kamerasına yansıyan minibüslü hırsızlar bu kez Bağcılar'da ortaya çıktı. Hırsızlar yine kısa süre içinde park halindeki aracın müzik sistemini çaldı. Olay, Bağcılar Göztepe Mahallesi Tahran Sokakta meydana geldi. Bir minibüsle gelen hırsızlar park halinde gördükleri otomobilin bagajını levye ile kırarak 2 bin 500 lira değerindeki müzik sistemini çaldı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi. "AYNI HIRSIZLAR İKİTELLİ'DE DE YAPMIŞLAR" Otomobilinden müzik sistemi çalınan Osman Eryılmaz, "Levye ile kırmışlar. Tesisatım vardı. 2 bin 500 TL değerindeydi. Aynı hırsızlar İkitelli'de de yapmışlar. Haberlere de çıktı ama yakalanmadılar. Aynı araç aynı plaka yine geziyorlar. Polise başvurdum" dedi. HIRSIZLARI YAKALAMAK İÇİN PENCEREDEN ATLAMIŞTI Aynı hırsızlar bir kaç gün önce de Küçükçekmece'de görüntülenmişti. Bir otomobilden hırsızlık yapıldığını gören genç hırsızları durdurmak için pencereden atladı. Otomobilden ses sistemi çalan hırsızlar hızla kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

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