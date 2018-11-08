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Otomobillerden para çalan zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 21:35 | Son Güncelleme

Kayseri'de, farklı yöntemlerle sürücüleri araçlarından uzaklaştırıp otomobillerden toplam 86 bin 500 lira çalınmasına karışan zanlı gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sürücülerini farklı yöntemlerle uzaklaştırdıkları araçlardaki toplam 86 bin 500 lirayı çaldıkları belirlenen 4 zanlıdan biri yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl Kiçikapı Mahallesi'nde lastiğini kestikleri bir aracın sürücüsünün tamirle uğraşmasını sağlayarak, bu sırada araçta bulunan 75 bin lirayı çalan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede yapılan incelemelerde, zanlıların başka bir aracın camını kırarak sürücüsünün şüpheliyi kovalamasını sağlayıp bu sırada bedelli askerlik için bankadan krediyle alınan 11 bin 500 lirayı araçtan çaldıkları da tespit edildi.

Polis, zanlıların Adana'dan geldiklerini ve olay sonrası kentten kaçtıklarını belirledi.

Olaya karıştığı tespit edilen zanlılardan Devrim K'nin Mersin'de olduğunu öğrenen ekipler, şüpheliyi yakalayarak Kayseri'ye getirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık olaylarını birlikte yaptıkları değerlendirilen firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık otomobil tutuklama

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