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OTOMOBİLLERİ "DENEME SÜRÜŞÜ YAPACAĞIM" DİYEREK ÇALIYORLARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 15:27 | Son Güncelleme

İstanbul'da otomobil satmaya çalışan kişilerle müşteri gibi irtibata geçerek otomobille deneme sürüşü sırasında araçları çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul'da otomobil satmaya çalışan kişilerle müşteri gibi irtibata geçerek otomobille deneme sürüşü sırasında araçları çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 3 otomobil çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

MAĞDUR POLİSE BAŞVURDU
İstanbul'da 20 Nisan 2019 tarihinde Ümraniye'de polise başvuran Murat B.(38) "Otomobilini satmak için internet üzerinden ilan verdim. Beni telefonla arayan bir kişi, otomobile talip olduğunu söyleyince yanına gittim. Otomobili kontrol ettiler, beğenince fiyatta anlaştık. Son olarak bir deneme turu atmak istediklerini söyleyince kabul ettim. Ancak otomobili alarak kaçtılar." dedi.

AYNI YÖNTEMLE 3 ARAÇ ÇALMIŞLAR
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 24 Nisan tarihinde Kenan A.(28) ve 25 Nisan 2019 tarihinde Kadıköy'de Murat Y.(28) adlı kişilerin otomobillerini de çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin kimlikleri güvenlik kameraları görüntüleri kullanılarak tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR
Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda Bandırma'da düzenlenen operasyonda Mert Muhammet S.(29) ile Erdinç A.(47) gözaltına alındı. Şüphelilerden Mert Muhammet S.'nin daha önceden 18 kez polis tarafından yakalandığı, diğer şüphelinin de 2 kez polise geliş kaydı olduğu tespit edildi.
Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Ek görüntü
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-Mağdurun açıklamaları
-Bulunan aracının başındaki görüntüsü

Görüntü Dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Hırsızlık anına ilişkin görüntüler
(AKTÜEL)
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

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