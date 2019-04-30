Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'da otomobil satmaya çalışan kişilerle müşteri gibi irtibata geçerek otomobille deneme sürüşü sırasında araçları çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 3 otomobil çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

MAĞDUR POLİSE BAŞVURDU

İstanbul'da 20 Nisan 2019 tarihinde Ümraniye'de polise başvuran Murat B.(38) "Otomobilini satmak için internet üzerinden ilan verdim. Beni telefonla arayan bir kişi, otomobile talip olduğunu söyleyince yanına gittim. Otomobili kontrol ettiler, beğenince fiyatta anlaştık. Son olarak bir deneme turu atmak istediklerini söyleyince kabul ettim. Ancak otomobili alarak kaçtılar." dedi.

AYNI YÖNTEMLE 3 ARAÇ ÇALMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 24 Nisan tarihinde Kenan A.(28) ve 25 Nisan 2019 tarihinde Kadıköy'de Murat Y.(28) adlı kişilerin otomobillerini de çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin kimlikleri güvenlik kameraları görüntüleri kullanılarak tespit edildi.