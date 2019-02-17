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Otomobillerin camını kırıp 10 bin TL çalan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 08:36 | Son Güncelleme

Elazığ’da 3 otomobilin camını kırıp 10 bin TL, ziynet eşyası ve kredi kartlarını çalan şüpheli polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.Hırsızlık olayları, kent merkezinde farklı tarihlerde meydana geldi.

Otomobillerin camını kırıp 10 bin TL çalan şüpheli yakalandı

Elazığ’da 3 otomobilin camını kırıp 10 bin TL, ziynet eşyası ve kredi kartlarını çalan şüpheli polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.
Hırsızlık olayları, kent merkezinde farklı tarihlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan 3 otomobilin farklı tarihlerde camı kırılarak içerisinden 10 bin TL, 3 adet altın kolye ve birçok kredi kartı çalındı. Araç sahiplerinin durumu fark ederek polise bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma yaptı. Çalışmada polis şüphelinin önce eşkalini ardından da kimliğinin A.B. olduğunu belirleyerek yakaladı.
Emniyette ifadesi alınan şüpheli "Mala Zarar Verme" ve "Nitelikli Hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Otomobillerin camını kırıp 10 bin TL çalan şüpheli yakalandı

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