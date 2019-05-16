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Otomobillerin camlarını kırarak, hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 13:40 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, camlarını kırdığı park halindeki 5 otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen cezaevi firarisi M.Ü., polisin takibi sonucu yakalandı.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, camlarını kırdığı park halindeki 5 otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen cezaevi firarisi M.Ü., polisin takibi sonucu yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, park halinde araçlardan hırsızlık yapıldığı şikayeti üzerine harekete geçti. Ekipler, 5 aracın camlarını kırdıktan sonra cep telefonu, para ve çanta çalarak, kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Eğitim Araştırma Hastanesi otoparkındaki otomobilden de aynı yöntemle çanta çalan hırsızın, açık cezaevinden kaçan M.Ü. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 aydır peşinde olduğu M.Ü., Ladik ilçesinde, hırsızlık bürosu ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan M.Ü., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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