HABER

Otomobillerin çarptığı çoban öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 13:00 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken iki otomobilin peş peşe çarptığı çoban Burhan Özdemir (34), hayatını kaybetti.

Otomobillerin çarptığı çoban öldü

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken iki otomobilin peş peşe çarptığı çoban Burhan Özdemir (34), hayatını kaybetti.
Kaza, Nurdağı- Bahçe karayolu Kurudere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Koyunlarını otlattıktan sonra eve dönen Burhan Özdemir, yolun karşısına geçmek isterken N.Y. yönetimindeki 80 ES 345 plakalı otomobilin çarpasıyla yola savruldu. Yerdeki Özdemir’e arkadan gelen B.B.’nin kullandığı 27 ACN 588 plakalı otomobil de çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Özdemir, ihbar üzerine gelen ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Özdemir, hayati tehlikesi olduğu için Gaziantep’teki özel hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan Burhan Özdemir, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.
Jandarma, iki otomobil sürücüsünü de gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Mobil Trafik Eğitim Tırı sayesinde 5 bin 584 çocuk trafik eğitimi aldıMobil Trafik Eğitim Tırı sayesinde 5 bin 584 çocuk trafik eğitimi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde yıllardır en büyük ticaret Atatürk ve cumhuriyet ticaretiCumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde yıllardır en büyük ticaret Atatürk ve cumhuriyet ticareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

Hazer Amani'ye olay gönderme

Hazer Amani'ye olay gönderme

'G.Saray'ın öncelikli sorunu Fatih Terim'

'G.Saray'ın öncelikli sorunu Fatih Terim'

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Ankara'da deprem!

İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı

İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı

Otizmli kızının ilk kez konuştuğunu duyan anne gözyaşlarını tutamadı

Otizmli kızının ilk kez konuştuğunu duydu!

Van Gölü Havzası için 'zebra midye' tehlikesi

800 bin yıl görülmedi! Büyük tehlike habercisi...

Son dakika! MSB: Son 24 saate 16 taciz/saldırı gerçekleşti

MSB duyurdu: Tacizler devam ediyor

Interpol tarafından aranan cinayet zanlısı, Konya'da yakalandı

Interpol arıyordu, Konya'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.