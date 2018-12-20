Otomobillerin ses sistemlerini çalan 2 kişi tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 6 otomobilin ses sistemlerini çaldığı tespit edilen Furkan Emre (18) ile Mustafa Türk (19), tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda kentin farklı noktalarında otomobillerin ses sistemlerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, olayların yaşandığı bölgelerde güvenlik kamerası görüntülerini inceledi, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Polis, şüphelilerin Furkan Emre ve Mustafa Türk olduğunu tespit etti. Ekipler, iki şüpheliyi dün evlerine yapılan baskınlarla gözaltına aldı. Emniyete götürülen 2 şüpheliler, 6 araçtan hırsızlık yaptıklarını itiraf etti. İlk kez hırsızlık yaptıklarını belirten Mustafa Türk'ün, ''Parasız kaldık. İlk kez hırsızlık yaptık. Çaldığımız malzemeleri sattık. Pişmanız" dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Furkan Emre ve Mustafa Türk, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

