HABER

Otomobillerine bağladıkları köpeklerini sürükleyen iki sürücüye 773'er TL ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 09:19 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menderes ve Bergama ilçelerinde sahibi oldukları köpekleri boyunlarına geçirdikleri iple araçlarının arkasına bağlayıp, yolda sürükleyerek yaralanmalarına neden olan sürücüler M.H.

Otomobillerine bağladıkları köpeklerini sürükleyen iki sürücüye 773'er TL ceza

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ve Bergama ilçelerinde sahibi oldukları köpekleri boyunlarına geçirdikleri iple araçlarının arkasına bağlayıp, yolda sürükleyerek yaralanmalarına neden olan sürücüler M.H. ile K.Ş.'ye, 773'er TL para cezası verildi.
İzmir'de tepki çeken ilk olay Menderes ilçesinde geçen ay yaşandı. Köpeğini evinden tarlasına götürmek isteyen K.Ş., otomobilinin koltuklarının kirlenmemesi için onu aracın arkasına bağlayıp yolda sürükledi. Kilometrelerce yolda koşturulan köpek bitkin düştü, zaman zaman da yerde sürüklendi. Bu anlara tanık olan arkadan gelen sürücüler, işkence görüntülerini cep telefonlarından çekip sosyal medyada paylaştı. Jandarma da aracın plakasından köpeğine işkence yapan K.Ş.'ye ulaştı.
İKİNCİ OLAY BERGAMA'DA
Bergama ilçesi Kozak Yaylası yolu üzerinde yaşanan ikinci olayda ise kırsal mahallede oturan M.H., sahibi olduğu köpeğini boynundan iple otomobilinin arka tamponuna bağlayıp kilometrelerce yolda sürükledi. Hayvanın eziyet çektiği anları da yine arkadan gelen bir TIR'ın şoförü görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüleri izleyip, sürücüye tepki gösteren vatandaşlar, bunun cezasız kalmaması için çağrıda bulundu. Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de köpeğin sahibi M.H.'ye ulaştı.
773'ER TL CEZA VERİLDİ
Her iki olaydan sonra da İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri çalışma yaptı, köpeklere el koydu, bakımlarının yapılmasını sağladı. Bu arada İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan, köpeklerine işkence yapan K.Ş. ile M.H.'ye 773'er TL para cezası verildiği öğrenildi. Sürücülerin bu cezayı ödememeleri halinde faiziyle birlikte icra yoluyla tahsil edileceği ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

Otomobillerine bağladıkları köpeklerini sürükleyen iki sürücüye 773'er TL cezaOtomobillerine bağladıkları köpeklerini sürükleyen iki sürücüye 773'er TL cezaOtomobillerine bağladıkları köpeklerini sürükleyen iki sürücüye 773'er TL cezaOtomobillerine bağladıkları köpeklerini sürükleyen iki sürücüye 773'er TL ceza

Uçağa bunlarla binmeye çalışınca... Polis bile şaşkına döndü!Uçağa bunlarla binmeye çalışınca... Polis bile şaşkına döndü!
Bursa'da panik anları!Bursa'da panik anları!
Geçersiz oyların yeniden sayılacağı ilçe seçim kurullarında bekleyiş devam ediyorGeçersiz oyların yeniden sayılacağı ilçe seçim kurullarında bekleyiş devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye sert yanıt!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye sert yanıt!

ABD'den yerel seçimle ilgili ilk yorum!

ABD'den yerel seçimle ilgili ilk yorum!

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 3 Nisan Çarşamba - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Balık burcunda ilerliyor!

Otomobiline çocuğu gibi bakıyor! Eve giren hayrete düşüyor

Evinde çocuğu gibi bakıyor! Gören şaşkına dönüyor

Bursa'da panik anları!

Bursa'da panik anları!

Miraç Kandili'nde sema ilgi gördü

Miraç Kandili'nde sema ilgi gördü

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Muhtarlık seçimi bitti kavga bitmedi! Jandarma köyü abluka altına aldı

Seçim bitti, kavga bitmedi! O köy abluka altına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.