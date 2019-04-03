Otomobillerine bağladıkları köpeklerini sürükleyen iki sürücüye 773'er TL ceza

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ve Bergama ilçelerinde sahibi oldukları köpekleri boyunlarına geçirdikleri iple araçlarının arkasına bağlayıp, yolda sürükleyerek yaralanmalarına neden olan sürücüler M.H. ile K.Ş.'ye, 773'er TL para cezası verildi.

İzmir'de tepki çeken ilk olay Menderes ilçesinde geçen ay yaşandı. Köpeğini evinden tarlasına götürmek isteyen K.Ş., otomobilinin koltuklarının kirlenmemesi için onu aracın arkasına bağlayıp yolda sürükledi. Kilometrelerce yolda koşturulan köpek bitkin düştü, zaman zaman da yerde sürüklendi. Bu anlara tanık olan arkadan gelen sürücüler, işkence görüntülerini cep telefonlarından çekip sosyal medyada paylaştı. Jandarma da aracın plakasından köpeğine işkence yapan K.Ş.'ye ulaştı.

İKİNCİ OLAY BERGAMA'DA

Bergama ilçesi Kozak Yaylası yolu üzerinde yaşanan ikinci olayda ise kırsal mahallede oturan M.H., sahibi olduğu köpeğini boynundan iple otomobilinin arka tamponuna bağlayıp kilometrelerce yolda sürükledi. Hayvanın eziyet çektiği anları da yine arkadan gelen bir TIR'ın şoförü görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüleri izleyip, sürücüye tepki gösteren vatandaşlar, bunun cezasız kalmaması için çağrıda bulundu. Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de köpeğin sahibi M.H.'ye ulaştı.

773'ER TL CEZA VERİLDİ

Her iki olaydan sonra da İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri çalışma yaptı, köpeklere el koydu, bakımlarının yapılmasını sağladı. Bu arada İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan, köpeklerine işkence yapan K.Ş. ile M.H.'ye 773'er TL para cezası verildiği öğrenildi. Sürücülerin bu cezayı ödememeleri halinde faiziyle birlikte icra yoluyla tahsil edileceği ifade edildi.