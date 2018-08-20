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Otomobillerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 17:44 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hareket halindeki otomobil bir anda alev aldı.

Otomobillerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde hareket halindeki otomobil bir anda alev aldı. Araçtan inip uzaklaşan sürücü Muhammed U. (30) ile eşi ve kızı, otomobilin yanışını gözyaşlarıyla izledi. İtfaiye tarafından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
İnegöl merkezinden kırsal Alanyurt Mahallesi'ne giden Muhammed U. yönetimindeki 16 UT 111 plakalı otomobilin motor kısmından yoğun duman yükseldi. Diş Hastanesi önünde otomobilin motor kısmından alevler çıktığını da fark eden sürücü Muhammed U., aracı durdurup, eşi Mısra U. (29) ve kızı Kumsal U. (3) ile birlikte inip uzaklaştı. Muhammed U., itfaiyeyi arayıp yardım isterken araç, patlamalarla birlikte alev topuna döndü. Sürücü ve ailesi, aracın yanışını gözyaşlarıyla izledi.
Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını kısa sürede söndürdü. Çevredekiler söndürme çalışmalarını dikkatle izledi. Kameraya da yansıyan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobillerinin yanışını gözyaşları içinde izledilerOtomobillerinin yanışını gözyaşları içinde izledilerOtomobillerinin yanışını gözyaşları içinde izledilerOtomobillerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler

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