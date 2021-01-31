Otomobilleriyle kara saplanıp mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Mersin’in Erdemli ilçesinde bin 700 rakımlı Hacıalanı Yaylası’nda araçlarıyla mahsur kalan 8 kişi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre hafta içinde yaylaya çıkan vatandaşlar, kar yağışının artmasından endişe duyup gece saatlerinde 4 otomobille ilçe merkezine ulaşmak üzere yola çıktı. Ancak 4 otomobilinde kara saplanması sonucu, otomobillerde bulunan 8 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar telefonla Mersin Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerine ulaşarak yardım istedi. Ekiplerce bölgeye sevk edilen iş makinası tarafından yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla mahsur kalan vatandaşlara ulaşıldı.

Kar yağışının sürdüğü yüksek rakımlı mahalle bağlantı yollarının açık kalması için kar küreme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü öğrenildi.

