Otomobilseverleri üzen iddia: 35 bin dolara Tesla Model 3 satın alınamayacak!

Tesla Model 3 Elon Musk'ın sahip olduğu Tesla şirketinin uygun fiyatlı elektrikli otomobili olarak karşımıza çıkmıştı. Yurt dışındaki otomobilseverler ve elektrikli otomobil takipçileri Tesla Model 3 satın alarak elektrikli otomobili deneyimleyebildi. Ancak Model 3 için artık tehlike çanları çalıyor olabilir. Henüz iddia aşamasında olan o söylentilere göre 2021 yılında 35 bin dolara Tesla Model 3'ü satın almak mümkün olmayacak.

35 BİN DOLARLIK TESLA MODEL 3 SATIŞTAN KALDIRILIYOR İDDİASI

Elektrikli otomobil Tesla Model 3'ün Standard Range seçeneği, futurism.com'un haberine göre birkaç aylık satış macerasının ardından satıştan kaldırılmıştı. Buna rağmen müşteriler, 38 bin dolarlık Standard Range Plus seçeneğinden birtakım donanımları çıkartarak yine 35 bin dolarlık maliyetle otomobile sahip olabiliyordu. Ancak iddialara göre 2021 yılından itibaren bu yol da kaldırılacak. Yani uygun fiyatlı Tesla otomobiline 35 bin dolardan sahip olmak isteyenler 2021 yılından itibaren otomobile erişemeyecekler. Fakat eğer bir Tesla hayranıysanız bu duruma üzülmenize gerek yok. Zira Tesla'nın 2021 yılı için farklı planları var gibi.