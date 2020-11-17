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Otomobilseverleri üzen iddia: 35 bin dolara Tesla Model 3 satın alınamayacak!

17.11.2020 16:30 | Son Güncelleme:
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Otomobilseverleri üzen iddia: 35 bin dolara Tesla Model 3 satın alınamayacak!

35 bin dolara Tesla Model 3'ü satın almak artık hayal olabilir. İddialara göre, Tesla'nın uygun fiyatlı elektrikli otomobili Tesla Model 3'ü 2021 yılında 35 bin dolardan satın almak mümkün olmayacak. Fakat en ucuz Tesla Model 3'ün satıştan kaldırılması Tesla için başka bir anlama geliyor gibi görünüyor.

Tesla Model 3 Elon Musk'ın sahip olduğu Tesla şirketinin uygun fiyatlı elektrikli otomobili olarak karşımıza çıkmıştı. Yurt dışındaki otomobilseverler ve elektrikli otomobil takipçileri Tesla Model 3 satın alarak elektrikli otomobili deneyimleyebildi. Ancak Model 3 için artık tehlike çanları çalıyor olabilir. Henüz iddia aşamasında olan o söylentilere göre 2021 yılında 35 bin dolara Tesla Model 3'ü satın almak mümkün olmayacak.

35 BİN DOLARLIK TESLA MODEL 3 SATIŞTAN KALDIRILIYOR İDDİASI

Elektrikli otomobil Tesla Model 3'ün Standard Range seçeneği, futurism.com'un haberine göre birkaç aylık satış macerasının ardından satıştan kaldırılmıştı. Buna rağmen müşteriler, 38 bin dolarlık Standard Range Plus seçeneğinden birtakım donanımları çıkartarak yine 35 bin dolarlık maliyetle otomobile sahip olabiliyordu. Ancak iddialara göre 2021 yılından itibaren bu yol da kaldırılacak. Yani uygun fiyatlı Tesla otomobiline 35 bin dolardan sahip olmak isteyenler 2021 yılından itibaren otomobile erişemeyecekler. Fakat eğer bir Tesla hayranıysanız bu duruma üzülmenize gerek yok. Zira Tesla'nın 2021 yılı için farklı planları var gibi.

Tesla Model 3

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25 BİN DOLARLIK TESLA OTOMOBİLİ GELEBİLİR

Elon Musk, Tesla'nın eylül ayında düzenlenen Batarya Günü etkinliğinde yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Musk, açıklamalarında Tesla'nın üç yıl içerisinde 25 bin dolar değerinde bir elektrikli otomobil üretmeyi planladıklarını duyurmuştu. Tesla'nın kendi bataryalarını geliştirmesi sayesinde batarya üretim maliyetlerinin azalması sayesinde daha ucuza araç üretilebileceğini söyleyen Musk, bu arabanın aynı zamanda tamamen otonom sürüş desteği sunacağını da ifade etmişti. Bu otomobil görünüşe bakılırsa en ucuz Tesla Model 3'ün yerini alabilir. Böylesi bir senaryo Tesla'nın adımlarının nedenini açıklıyor. Son olarak, Tesla'nın 35 bin dolarlık Model 3'ün satıştan kaldırılacağına dair iddialara henüz bir cevap vermediğini belirtelim.

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