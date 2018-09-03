Otomomobil şarampole devrildi: 2 ölü

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Tokat Turhal karayolu Şenyurt mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Tokat'a giden Abdulhamit Turgut (22) yönetimindeki 60 AAE 933 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki akrabası Harun Turgut (23) hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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