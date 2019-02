Otomotiv Devlerinden Uber'e Rakip Ortaklık

Daimler yöneticisi Dieter Zetsche iki büyük firmanın kapasitelerini birleştirerek hizmet güçlerini de ciddi oranda arttırmış olduklarını söyledi ve müşteri verilerini güvence altına alma konusunda da avantajlı olduklarını iddia etti.

Zetsche ve BMW yöneticisi Harald Krueger ortak projelerini Berlin’de düzenlenen bir basın toplantısında duyurdu. Resmi onayın geçen yıl alındığı bu yeni ortaklığın merkezi Berlin’de. Sunulan hizmetlerde kullanılacak dijital uygulama ve platformların isimleriyse şöyle: ödeme noktası Charge Now, kişisel taksi hizmeti Free Now, cezadan muaf park hakkı Park Now ve ortak kullanımlı araç hizmetleri Share Now ve Reach Now.