Otomotiv Devlerinden Uber'e Rakip Ortaklık

Otomotiv devleri Daimler ve BMW ortak kullanımlı araç hizmetlerinde işbirliği yapma kararı aldı. Firma yetkilileri, özellikle büyük kentlerde bir uygulama aracılığıyla yürütecekleri ortak projede müşterilerin kişisel verilerinin güvenliğinin sağlanmasında da rakiplerine göre daha avantajlı olduklarını savundu.

Rakip iki lüks araç markası BMW ve Daimler, mobil telefon ve dijital programlar yardımıyla uygulamaya koyacakları ortak projeye 1 milyon Dolar yatırım yaptıklarını Cuma günü duyurdu. İki dev firmanın ortak kullanımlı kiralık araç hizmetinde işbirliği yapacak olması, piyasada benzer hizmet sunan Uber, Lyft ve Waymo gibi firmalar karşısında rekabet gücü kazanma çabası olarak yorumlanıyor.

İki Alman otomotiv firması BMW ve Daimler’in dünyanın 30 farklı kentinde 20 binin üzerinde kiralık aracı bulunuyor. Müşteriler bir akıllı telefon uygulamasıyla, büyük kentlerde araç kiralamak için belirli bir yere gitmek yerine bulundukları noktaya yakın bir yerde dakika bazında kiralayabilecekleri BMW ve Daimler marka araçlara ulaşabiliyorlar.