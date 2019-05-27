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Otomotiv Dünyasında Dev Birleşme Adımı

27.05.2019 14:51 | Son Güncelleme

Amerika-İtalya ortaklığı Fiat Chrysler FCA şirketi, Fransız otomotiv üreticisi Renault'ya birleşme teklif etti

Otomotiv Dünyasında Dev Birleşme Adımı

Amerika ve İtalyan ortaklığı Fiat Chrysler, Fransız Renault şirketine birleşme teklifinde bulundu.

Eğer anlaşma sağlanırsa 35 milyar dolarlık birliktelik sağlanmış ve grup General Motors ve Fransız Peugeot’un üreticisi PSA grubun en büyük rakibi haline gelecek.

Fiat Chrysler, Renault’a yapacağı öneriyi dün gece sonlandırarak şirkete ulaştırdı. Renault’un da bugün yönetim kurulu toplantısında birleşme önerisini görüşeceği belirtildi.

Yatırımcılar birleşme halinde yıllık 5.6 milyar dolarlık bir tasarruf yapılması planlamasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiriyorlar. Bu firmaların yıllık ortalama 8.7 milyon araç ürettikleri ifade ediliyor.

Eğer birleşme sağlanırsa yeni oluşacak şirket Japon Toyota ve Alman Volkswagen’in ardından üçüncü büyük üretici haline gelmiş olacak.

Ancak uzmanlar Renault’un hali hazırda Nissan’la bir işbirliği bulunmasından ve birleşmenin neden olacağı çalışan sayılarının azaltılması durumundan dolayı bazı sorunlarla karşılaşılabileceğine dikkat çekiyorlar.

Söz konusu şirketin kurulması halinde Fiat markasının sahibi Agnelli firmasının başındaki John Elkann’ın şirketin yöentim kurulu başkanı olabileceği Renault Başkanı Jean-Dominique Senard’ın da Ceo koltuğuna oturabileceği ifade ediliyor.

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, mevcut istihdamı korumak kaydıyla söz konusu birleşmenin Fiat’ın büyümesine yardımcı olması halinde bunu memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Fransız hükümetinin Renault şirketinde yüzde 15’lik bir hissesi bulunuyor. Dolayısıyla söz konusu birleşmenin gerçekleşmesi halinde İtalya hükümetinin de yeni şirkette hisse sahibi olmak isteyebileceği belirtiliyor.

FCA CEO’su Mike Manley, şirket çalışanlarına gönderdiği bilgilendirme yazısında, olası bir birleşmenin bir yıldan uzun sürebileceğini belirtti.

Birleşmenin özellikle elektrik ve otokontrol mekanizmalı araç üretimi konusunda işbirliklerinin yolunu açacağı belirtiliyor

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