Otomotiv Dünyasında Dev Birleşme Adımı

Amerika ve İtalyan ortaklığı Fiat Chrysler, Fransız Renault şirketine birleşme teklifinde bulundu.

Eğer anlaşma sağlanırsa 35 milyar dolarlık birliktelik sağlanmış ve grup General Motors ve Fransız Peugeot’un üreticisi PSA grubun en büyük rakibi haline gelecek.

Fiat Chrysler, Renault’a yapacağı öneriyi dün gece sonlandırarak şirkete ulaştırdı. Renault’un da bugün yönetim kurulu toplantısında birleşme önerisini görüşeceği belirtildi.

Yatırımcılar birleşme halinde yıllık 5.6 milyar dolarlık bir tasarruf yapılması planlamasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiriyorlar. Bu firmaların yıllık ortalama 8.7 milyon araç ürettikleri ifade ediliyor.

Eğer birleşme sağlanırsa yeni oluşacak şirket Japon Toyota ve Alman Volkswagen’in ardından üçüncü büyük üretici haline gelmiş olacak.

Ancak uzmanlar Renault’un hali hazırda Nissan’la bir işbirliği bulunmasından ve birleşmenin neden olacağı çalışan sayılarının azaltılması durumundan dolayı bazı sorunlarla karşılaşılabileceğine dikkat çekiyorlar.