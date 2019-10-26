Otomotiv ihracatı ilk 9 ayda gaz kesti

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Otomotiv sektörünün ihracatı yılın ilk 9 ayında yüzde 3,7 azalırken, en fazla ihracat kaybı İtalya'da gerçekleşti. Hollanda, Fransa, İsrail ve ABD ise bu dönemde otomotiv sektörünün ihracatını en fazla artırdığı ülkeler oldu

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk 9 ayında 2018'in aynı dönemine kıyasla Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 39,3 daralırken, bu dönemde otomotiv endüstrisi 22 milyar 549 milyon 904 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu ihracat rakamı geçen yılın ocak-eylül döneminde 23 milyar 407 milyon 191 bin dolar düzeyinde bulunuyordu. Bu da sektörün ihracatının bu dönemde yüzde 3,7 azaldığını ortaya koydu.

- En fazla ihracat kaybı İtalya'da

Otomotiv endüstrisi ihracatında en fazla düşüş yaşanan ülkeler listesinde başı İtalya çekti.

Sektörün İtalya'ya ihracatı ilk 9 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 440 milyon 760 bin dolar azalarak 2 milyar 117 milyon 539 bin dolara geriledi. İtalya'nın ardından Birleşik Krallık'ta 343 milyon 642 bin dolarlık ve Almanya'ya 331 milyon 815 bin dolarlık kayıp yaşandı. Belçika'ya ihracat kaybı ise 224 milyon 792 bin doları buldu.