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Otomotiv pazarı yılın ilk 5 ayında yüzde 50 daraldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 12:28 | Son Güncelleme

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,57 daralarak 152 bin 456 oldu - Söz konusu dönemde otomobil satışlarında yüzde 48,7, hafif ticari araç satışlarında da yüzde 52,6'lık düşüş görüldü

İSTANBUL (AA) - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,57 daralarak 152 bin 456'ya geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49,57 azalarak 152 bin 456 seviyesinde gerçekleşti.

Toplam pazarda geçen yılın aynı döneminde 302 bin 311 adet satış yapılmıştı.

Otomobil satışları ise yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,71 azalarak 120 bin 354 oldu. Geçen yıl aynı dönemde otomobil satışları 234 bin 645 adet seviyesindeydi.

Hafif ticari araç pazarı da ocak-mayıs döneminde 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 52,56 daralarak 32 bin 102'ye geriledi. Geçen yılın aynı döneminde pazar 67 bin 666 olmuştu.

- Otomotiv pazarı mayısta yüzde 55 daraldı

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 54,62 azalarak 33 bin 16 seviyesinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın mayıs ayında 72 bin 755 adet satış yapılmıştı.

Otomobil satışları, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,6 azalarak 27 bin 126 oldu. Geçen yılın aynı ayında otomobil satışları 57 bin 227 adet seviyesindeydi.

Hafif ticari araç pazarı mayısta 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 62,07 daralarak 5 bin 890'a gerilerken, geçen yılın aynı ayında pazar 15 bin 528 olmuştu.

- Dizel otomobil satışları azaldı

Mayıs sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 50, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 50 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 35,1 azalış kaydedildi.

2019 yılı mayıs ayı sonunda 76 adet elektrikli ve 3 bin 860 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Mayıs ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 36,67 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 44 bin 132 adet ile sahip oldu.

Mayıs sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 55,26'ya gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,52'ye ulaştı. Yine aynı dönemde otomobil pazarı segmentinin yüzde 86,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

- En yüksek satış C segmentinde görüldü

Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 62,8 pay ve 75 bin 602 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine yüzde 51,7'lik pay ve 62 bin 198 adetle sedan otomobiller oldu.

Mayıs sonunda Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 71,50 pay ile Van (22.953 adet), ardından yüzde 12,61 pay ile Kamyonet (4.048 adet), yüzde 8,41 pay ile Minibüs ((2.701 adet) ve yüzde 7,48 pay ile Pick-up ((2.400 adet) yer aldı.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKA OTOMOBİL H.TİCARİ TOPLAM ALFA ROMEO 129 0 129 ASTON MARTIN 6 0 6 AUDI 2.988 0 2.988 BENTLEY 4 0 4 BMW 2.855 0 2.855 CITROEN 1.431 1.182 2.613 DACIA 4.875 846 5.721 DS 54 0 54 FERRARI 10 0 10 FIAT 19.125 5.423 24.548 FORD 4.101 12.003 16.104 HONDA 6.628 0 6.628 HYUNDAI 7.847 507 8.354 INFINITI 0 0 0 ISUZU 0 348 348 IVECO 0 421 421 JAGUAR 70 0 70 JEEP 717 0 717 KARSAN 0 251 251 KIA 1.576 459 2.035 LAMBORGHINI 3 0 3 LAND ROVER 309 0 309 LEXUS 15 0 15 MASERATI 16 0 16 MAZDA 149 0 149 MERCEDES-BENZ 3.201 1.936 5.137 MINI 426 0 426 MITSUBISHI 203 464 667 NISSAN 4.692 441 5.133 OPEL 4.718 196 4.914 PEUGEOT 6.897 2.110 9.007 PORSCHE 131 0 131 RENAULT 19.944 1.758 21.702 SEAT 1.507 0 1.507 SKODA 3.711 0 3.711 SMART 19 0 19 SSANGYONG 54 78 132 SUBARU 316 0 316 SUZUKI 795 0 795 TOYOTA 8.001 383 8.384 VOLKSWAGEN 11.381 3.296 14.677 VOLVO 1.450 0 1.450 TOPLAM: 120.354 32.102 152.456

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