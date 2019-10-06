Otomotiv pazarının lideri Renault oldu

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında 2018'i lider kapatan Renault, bu yılın 9 aylık döneminde de otomotiv pazarındaki konumunu korudu.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) edindiği verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen ay 2018'in aynı dönemine göre yüzde 82,35 artarak 41 bin 992 seviyesinde gerçekleşirken, 2019'un 9 ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,3 daralarak 281 bin 309 oldu.

Satışlarda eylül ayındaki artış dikkati çekerken, Türkiye’de de üretim yapan Renault, geçen yılı lider kapatmasının ardından bu yılın üçüncü çeyreğinde de ilk sıradaki yerini az farkla korudu.

Ocak-Aralık 2018 döneminde toplam pazarda satılan 630 bin 937 araçtan 85 bin 839 adetlik pay alan Renault, Ocak-Eylül 2019 döneminde ise toplam 42 bin 792 adetlik satış performansı gösterdi.

Renault'ya yakın takibi sürdüren, Türkiye'de üretim yapan Fiat 42 bin 674 adetle ikinci ve Türkiye'de üretim yapma adına ilk adımı atan Volkswagen de 28 bin 807 adetle üçüncü oldu. Volkswagen'i, 26 bin 63 adetle Ford ve 16 bin 496 adetle de Toyota takip etti.