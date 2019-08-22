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“Otomotiv sanayisi mobilite ekosistemine dönüşüyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 15:44 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş: - “Dijital dönüşümle klasik otomotiv sanayisi mobilite ekosistemine dönüşürken, başarının kuralları da değişiyor” - “Daha çevik ve hızlı olan, yaratıcı ve ortak çalışmalara yatkın ve müşteri deneyimini zirveye taşıyan organizasyonlar sürdürülebilir başarıyı yakalayacak”

BERLİN (AA) - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, “Dijital dönüşümle klasik otomotiv sanayisi mobilite ekosistemine dönüşürken, başarının kuralları da değişiyor.” dedi.

Karakaş, Berlin’de düzenlenen Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı’nın Sanayi 4.0 paneli kapsamında “Türkiye açısından Dijital Dönüşüm” başlıklı oturumda otomotivde TOGG uygulama örneğini anlattı.

Otomotiv sanayisinin elektrikli araçlarla çok farklı bir yere gideceğini belirten Karakaş, uzun bir geçmişe sahip otomotiv şirketlerin elindeki yetkinliklerin ve tecrübelerin kıymetinin azalacağına işaret etti.

Karakaş, Türkiyenin Otomobili konusunda dünya çapında yetkinliği olan bir ekiple çalıştıklarını anlatarak, “Her geçen gün büyüyen ekibimiz, alanlarında küresel çalışmalar yürütmüş, çok deneyimli çalışma arkadaşlarından oluşuyor.” ifadesini kullandı.

Karakaş “Dijital dönüşümle klasik otomotiv sanayisi mobilite ekosistemine dönüşürken, başarının kuralları da değişiyor. Daha çevik ve hızlı olan, yaratıcı ve ortak çalışmalara yatkın olan ve nihayetinde müşteri deneyimini zirveye taşıyan organizasyonlar sürdürülebilir başarıyı yakalayacak. Bunun de temelinde küresel tecrübeye, farklı dallarda uzmanlığa olan sahip, bir ekip yatıyor.” değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı Mehmet Gürcan Karakaş TOGG Türkiye Otomobili Girişim Grubu

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