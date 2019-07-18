"Otomotiv sektörü için acil eylem planı hazırlansın"

Otomotiv sektörüne yönelik teşviklerin 1 Temmuz'da sona ermesinin "şok etkisi" yarattığını savunan Tarhan, "Çünkü herkes devam edeceği konusunda çok emindi. Pazar bu kadar daralırken desteklerin çekilmeyeceği düşünülüyordu. Otomotiv sektörüne acil destek verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, "En kısa sürede otomotiv sektörünün geleceği planlanarak uygun politikaların belirlenmesi için iktidar, muhalefet ayrımı yapmadan elimizi taşın altına koymanın zamanı gelmiştir. Ticaret ve Sanayi bakanlıklarını ortak, acil eylem planı hazırlamaya çağırıyorum." dedi.

Honda'nın Kocaeli fabrikasını kapatma kararının ülke ekonomisi açısından üzücü olduğunu dile getiren Tarhan, Türkiye'ye yatırım yapmayı düşündüğü bildirilen Volkswagen'in teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sektörün ayakta kalması için önlemler alınmasını isteyen Tarhan, "Eğer önlem alınmazsa tarım, tekstil, enerji, sanayi ve inşaat sektöründe olduğu gibi otomotiv sektörü de büyük bir çöküş içerisine girecektir. En kısa sürede otomotiv sektörünün geleceği planlanarak, uygun politikaların belirlenmesi için iktidar muhalefet ayrımı yapmadan elimizi taşın altına koymanın zamanı gelmiştir. Ticaret ve Sanayi bakanlıklarını ortak, acil eylem planı hazırlamaya çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Beş babayiğidin bu faizle üretim yapma şansı yok"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tarhan, bir soru üzerine, 11. Kalkınma Planı'nda otomotiv sektörüne yönelik sadece yerli araç üretimine yönelik ifadelerin bulunduğunu söyledi.

Yerli araç üretiminin yıllardır Türkiye'nin gündeminde bulunduğunu ancak bu konuda somut bir adım görülmediğini öne süren Tarhan, "Bugün yerli aracı değil, mevcut otomotiv sektörünü nasıl ayakta tutarız, onu konuşmamız gerekiyor. Beş babayiğidin bugünkü faizle bu üretimi yapma şansı yok. Çok büyük rakamlar bunlar. Dün de Genel Kurulda bir kanun maddesi geçti. Otomotiv sektörüne destek verme yetkisini Cumhurbaşkanı aldı." ifadelerini kullandı.