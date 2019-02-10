"Otomotivde fiyatlar artmadı, kampanyalar devam ediyor"

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, otomotivde ocak ayındaki fiyatların aralık, ekim ve kasım fiyatları ile aynı seviyede olduğunu ve kampanyaların da tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Şahsuvaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ocak ayında Türkiye otomotiv toplam pazarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59'luk daralmayla 14 bin 373 adet olarak gerçekleştiğini anımsattı.

Bu seviyede bir daralma öngörmediklerini kaydeden Şahsuvaroğlu, "2019 yılının ilk ayını değerlendirdiğimizde, geçen yıla kıyasla elbette bir düşüş öngörüyorduk ancak vergi ve hurda teşviklerinin olduğu bir dönemde daralmanın bu seviyede yüksek olacağını beklemiyorduk. Geçen yıl ocak ayında 35 bin olan satış adedinin, 2019 ocak ayında 17-20 bin adet bandında olacağını ve daralmanın da yüzde 40-45 olmasını bekliyorduk." ifadelerini kullandı.

- "ÖTV ve KDV indirimiyle gelen destek sektörümüz için adeta can suyu oldu"

Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV ve KDV indiriminin daralmanın daha da derinleşmesine engel olduğunu aktardı.